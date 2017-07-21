Михаил Пореченков был ведущим шоу «Битва экстрасенсов» с первого по седьмой сезон

На прошедшем кинофестивале «Горький Fest» в Нижнем Новгороде Михаил Пореченков дал творческий вечер, во время которого ответил на все вопросы поклонников. В том числе актер рассказал, почему он отказался вести «Битву экстрасенсов».

За время работы он успел познакомиться с огромным количество людей со сверхъестественными способностями и видел, как они применяют их на практике. Однако в 2009 году Михаил покинул пост ведущего.

«В самом начале работать было очень интересно. Такие попадались участники, такие экземпляры! Но это первые сезоны. Мы действительно поверили. А потом мы поняли технологию работы…», - заявил он.

По словам Пореченкова, существуют люди, которые подсказывают участниками программы и заранее заключают с ними договоры: «Когда все поняли, что это кому-то приносит деньги – вот с этого момента я ушел оттуда».

Однако, как рассказал Михаил, все же были моменты, когда участники что-то понимали, но ни один экстрасенс не прошел проверку, которую он им устраивал.

«Не буду говорить, какая это проверка – но ни один не выдержал. Победители-не победители... Если Бог дает прозорливость, то только людям, которые находятся в подвиге – служении Богу. Молитва, отказ от многого. С телевидением это не очень совместимо», - заключил экс-ведущий шоу.

Фото: globallookpress.com, instagram.com