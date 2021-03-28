Впервые за 12 лет: российские фигуристы завоевали золотые медали в танцах на льду на ЧМ

До этого первого места в танцах на льду Россия не видела с 2009 года. Тогда выиграли Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов заслужили первое место на ЧМ-2021 в Стокгольме. Серебряную награду получили американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье завоевали бронзовые медали.

Произвольный танец наших фигуристов судьи оценили на 133,02 балла. По сумме баллов они набрали 221,17. Американцам поставили 128,66 баллов за произвольный танец и 214,71 по сумме программ, а канадцам – 130,98 за произвольный танец и 214,35 по сумме баллов.

Напомним, что, до этого мы писали, что наши фигуристки-одиночницы заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию. К слову, в истории это случилось впервые. Золото досталось Анне Щербаковой, которая поборола последствия болезни и не проиграла в текущем сезоне ни одного старта. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, а бронзовую медаль получила Александра Трусова, которая совершила в произвольной программе настоящий подвиг.