Щербакова, Туктамышева и Трусова впервые заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию

Золото досталось Анне Щербаковой, которая поборола последствия болезни и не проиграла в текущем сезоне ни одного старта. «Конечно, я совсем не довольна своим выступлением, но я очень счастлива, что победила. Это была моя цель. Это была борьба. С первого элемента все пошло не так, как я хотела. Я поняла, что мне нужно сделать как можно лучше оставшиеся элементы и не потерять очки», — сказала чемпионка.

Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, которая шесть лет не участвовала в первенстве мира, а бронзу получила Александра Трусова, которая совершила в произвольной программе настоящий подвиг.

К слову, главная конкурентка россиянок — японская спортсменка Рика Кихира заняла седьмое место.

«Поздравляю всю страну! Красота красивая! Весь пьедестал завоевали наши девочки. С ума сойти от таких соревнований!» — отреагировала легендарный тренер Татьяна Тарасова. Да, действительно, фигуристки сотворили что-то невероятное, согласитесь?