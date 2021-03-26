Российская пара впервые за восемь лет победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Фото: Global Look Press
При этом другая российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, лидировала после короткой программы. За ними шли Суй Вэнцзин и Хань Цун из Китая. Итоги проката произвольной программы удивили даже российских зрителей.
Во время выступления Бойкова и Козловский, в победу которых верили большинство любителей зимнего вида спорта, совершили ряд ошибок и по итогу заняли третье место в рейтинге.
Фото: Instagram/@nastia_ice
Владимир Морозов и Евгения Тарасова из России выступили под «Адажио» в исполнении Димаша Кудайбергена. Они тоже не смогли откатать программу чисто и оказались на четвертом месте.
Выступление Александра Галлямова и Анастасии Мишиной сопровождала We are the champions группы Queen. Пара выполнила все заявленные элементы с одной небольшой помаркой. Фигурист, тренер Илья Авербух остался в восторге от выхода спортсменов и похвалил их за смелость, открытость к экспериментам.
Напомним, в последний раз российские пары завоевывали золото на чемпионате мира по фигурному катанию в 2013 году. Это были Татьяна Волосожар и Максим Траньков. После этого российские спортсмены трижды удостаивались серебра.
Фото: Global Look Press, Instagram/@nastia_ice
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