Российская пара впервые за восемь лет победила на чемпионате мира по фигурному катанию

Владимир Морозов и Евгения Тарасова из России выступили под «Адажио» в исполнении Димаша Кудайбергена. Они тоже не смогли откатать программу чисто и оказались на четвертом месте.

Выступление Александра Галлямова и Анастасии Мишиной сопровождала We are the champions группы Queen. Пара выполнила все заявленные элементы с одной небольшой помаркой. Фигурист, тренер Илья Авербух остался в восторге от выхода спортсменов и похвалил их за смелость, открытость к экспериментам.

Напомним, в последний раз российские пары завоевывали золото на чемпионате мира по фигурному катанию в 2013 году. Это были Татьяна Волосожар и Максим Траньков. После этого российские спортсмены трижды удостаивались серебра.