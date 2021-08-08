Возлюбленная Прилучного примерила шаровары и сапоги на шпильке в новой фотосессии

Мирослава Карпович и Павел Прилучный начали встречаться более года назад. Актрису обвиняли в том, что именно она стала виновницей развода звезды «Мажора» с Агатой Муцениеце. Карпович на несколько месяцев ушла из соцсетей, а вернулась, только полностью сменив имидж. Мирослава избавилась от каре и покрасилась в блонд.

Артисты год не комментировали свои отношения, хотя их регулярно видели вместе. Лишь недавно Мирослава рассказала о том, чем ее привлек Павел. Прилучный в долгу не остался и также в интервью поделился комментарием по поводу своих отношений с Карпович.