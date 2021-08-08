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Возлюбленная Прилучного примерила шаровары и сапоги на шпильке в новой фотосессии

35-летняя звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович поделилась кадром нового фотопроекта со своим участием. Для съемки актриса выбрала образ total black, представ перед объективом в широких брюках, заправленных в сапоги, и укороченном жакете, надетом на обнаженное тело. Образ артистки дополнили массивные украшения, а также берет того же цвета, что и остальной аутфит звезды. Пост Карпович снабдила ироничными хэштегами.
Возлюбленная Прилучного примерила шаровары и сапоги на шпильке в новой фотосессии

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович порадовала поклонников свежей фотосессией. Возлюбленная актера Павла Прилучного в очередной раз выбрала агрессивный образ, появившись перед камерой в total black.

Укороченный жакет на голое тело, шаровары из той же ткани, заправленные в глянцевые сапоги на шпильке с острым носом — 35-летняя актриса осталась верна своему стилю, сочетающему дерзость и элегантность.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Актриса театра и кино Мирослава Карпович

Фото: Instagram

Дополнили образ черный берет, декорированный крупными брошками, массивно ожерелье и большие серьги.

Снимком, сделанным фотографом Ольгой Мордач, Мирослава Карпович поделилась на своей странице в соцсетях. При этом девушка дополнила пост ироничными хэштегами: «ногиотушейхотьзавязочкипришей», «нетупопы», «затоестьноги», «аногиэточастьпопы», «значитчтотовсетакиесть». Таким образом актриса ответила тем, кто критиковал ее за худобу после публикации снимков в купальнике с отдыха с Павлом Прилучным.

Мирослава Карпович и Павел Прилучный начали встречаться более года назад. Актрису обвиняли в том, что именно она стала виновницей развода звезды «Мажора» с Агатой Муцениеце. Карпович на несколько месяцев ушла из соцсетей, а вернулась, только полностью сменив имидж. Мирослава избавилась от каре и покрасилась в блонд.

Артисты год не комментировали свои отношения, хотя их регулярно видели вместе. Лишь недавно Мирослава рассказала о том, чем ее привлек Павел. Прилучный в долгу не остался и также в интервью поделился комментарием по поводу своих отношений с Карпович.

Фото и видео: @olga_mordach, @m1r0slava_karpovich/Instagram

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