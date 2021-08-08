Возлюбленная Прилучного примерила шаровары и сапоги на шпильке в новой фотосессии
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович порадовала поклонников свежей фотосессией. Возлюбленная актера Павла Прилучного в очередной раз выбрала агрессивный образ, появившись перед камерой в total black.
Укороченный жакет на голое тело, шаровары из той же ткани, заправленные в глянцевые сапоги на шпильке с острым носом — 35-летняя актриса осталась верна своему стилю, сочетающему дерзость и элегантность.
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Фото: Instagram
Дополнили образ черный берет, декорированный крупными брошками, массивно ожерелье и большие серьги.
Снимком, сделанным фотографом Ольгой Мордач, Мирослава Карпович поделилась на своей странице в соцсетях. При этом девушка дополнила пост ироничными хэштегами: «ногиотушейхотьзавязочкипришей», «нетупопы», «затоестьноги», «аногиэточастьпопы», «значитчтотовсетакиесть». Таким образом актриса ответила тем, кто критиковал ее за худобу после публикации снимков в купальнике с отдыха с Павлом Прилучным.
Мирослава Карпович и Павел Прилучный начали встречаться более года назад. Актрису обвиняли в том, что именно она стала виновницей развода звезды «Мажора» с Агатой Муцениеце. Карпович на несколько месяцев ушла из соцсетей, а вернулась, только полностью сменив имидж. Мирослава избавилась от каре и покрасилась в блонд.
Артисты год не комментировали свои отношения, хотя их регулярно видели вместе. Лишь недавно Мирослава рассказала о том, чем ее привлек Павел. Прилучный в долгу не остался и также в интервью поделился комментарием по поводу своих отношений с Карпович.
Фото и видео: @olga_mordach, @m1r0slava_karpovich/Instagram
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