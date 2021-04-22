Мирослава Карпович высказалась о своем возлюбленном

«Я счастлива на 100%! Мы все растем, и привычки, конечно же, меняются, особенно когда ты оказываешься рядом с человеком, которого любишь», - уточнила она. Карпович добавила, что каждый человек имеет свои, устоявшиеся манеры поведения. Когда один человек любит и принимает другого, то невольно перенимает некоторые привычки и качества.

Актриса подчеркнула, что любовь, это, прежде всего, принятие другого таким, какой он есть. По ее словам, с годами пары начинают походить друг на друга. Карпович добавила, что мечтает родить ребенка в недалеком будущем. Как пишет tele.ru, она не стала уточнять, когда планирует забеременеть.