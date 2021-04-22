Мирослава Карпович высказалась о своем возлюбленном
Фото: Instagram/@m1r0slava_karpovich
«Я счастлива на 100%! Мы все растем, и привычки, конечно же, меняются, особенно когда ты оказываешься рядом с человеком, которого любишь», - уточнила она. Карпович добавила, что каждый человек имеет свои, устоявшиеся манеры поведения. Когда один человек любит и принимает другого, то невольно перенимает некоторые привычки и качества.
Актриса подчеркнула, что любовь, это, прежде всего, принятие другого таким, какой он есть. По ее словам, с годами пары начинают походить друг на друга. Карпович добавила, что мечтает родить ребенка в недалеком будущем. Как пишет tele.ru, она не стала уточнять, когда планирует забеременеть.
СМИ пишут, что Карпович встречается с актером Павлом Прилучным, однако сама актриса называть себя его возлюбленной не торопится. Ранее в Москве в честь окончания съемок сериала «В клетке-2» состоялось закрытое мероприятие, на которое Павел Прилучный пришел вместе с Карпович. Звезды весь вечер провели вместе, они сидели за одним столом и мило общались. Торжество закончилось поздно, звезды покинули ресторан вдвоем.
Напомним, что роман актрисы и Прилучного обрел широкую известность из-за скандального разрыва Павла с женой Агатой Муцениеце. Мирослава, однако, на многочисленные заявления хейтеров стойко держится и заявляет, что чужого не брала.
Фото: Instagram/@m1r0slava_karpovich
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