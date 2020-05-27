Возлюбленная Криштиану Роналду продемонстрировала роскошные формы на обложке Women's Health
26-летняя Джорджина Родригес украсила обложку глянцевого журнала.
Кажется, совсем недавно Джорджина Родригес носила под сердцем одного из детей Криштиану Роналду. И вот — молодая мама появилась на обложке португальской версии журнала Women's Health.
Подруга футболиста посвящала свое время не только веселым играм с детишками — 9-летним Криштиану-младшим, 2-летними близнецами Евой и Матео и 2-летней дочерью Аланой, — но и совершенствованию своей фигуры. Время от времени она показывала подписчицам своего блога эффективные упражнения. Результат в виде стройной женственной фигуры, пригодной для съемок в спортивной одежде и даже нижнем белье, не заставил себя ждать.
Фото и видео: Instagram
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