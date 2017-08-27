Криштиану Роналду с детьми
Эту радостную новость сообщил сам футболист, опубликовав в своем блоге трогательное фото прямо из родильной палаты.
«Алана Мартина появилась на свет! И Джорджина, и Алана чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы!» — подписал кадр он.
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST
Напомним, что у Роналду также подрастают трое детей от суррогатных матерей: семилетний Криштиану Роналду — младший и близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет пять месяцев назад.
Family mood ❤️❤️❤️❤️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Авг 27 2017 в 12:18 PDT
Family mood ❤️❤️❤️❤️
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Авг 27 2017 в 12:18 PDT
Фото: eastnews.ru, instagram.com