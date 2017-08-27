Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в четвертый раз стал отцом. Его возлюбленная Джорджина Родригес подарила ему дочь.

Эту радостную новость сообщил сам футболист, опубликовав в своем блоге трогательное фото прямо из родильной палаты. «Алана Мартина появилась на свет! И Джорджина, и Алана чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы!» — подписал кадр он.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST

Напомним, что у Роналду также подрастают трое детей от суррогатных матерей: семилетний Криштиану Роналду — младший и близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет пять месяцев назад.

Family mood ❤️❤️❤️❤️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Авг 27 2017 в 12:18 PDT