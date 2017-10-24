Невеста Криштиану Роналду приняла участие в фотосессии с новорожденной дочерью
12 ноября звезда мирового футбола Криштиану Роналду в третий раз стал отцом — его возлюбленная, 22-летняя модель Джорджина Родригес, родила девочку, которую назвали Аланой Мартиной. Пока отечественные знаменитые молодые мамы стараются не показывать малышей до определенного возраста, Джорджина с удовольствием позирует с дочкой для свежего номера журнала HOLA!.
В большом интервью модель рассказала, как они выбирали имя будущей дочери. Криштиану выбрал имя Алана, а Джорджине нравилось имя Мартина, поэтому пара решила дать девочке двойное имя. Несмотря на то, что дети — самое важное для них (а модель помогает футболисту воспитывать Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео), влюбленным удается сохранять романтику в отношениях. Джорджина назвала отношения с нападающим «Реал Мадрида» очень красивыми.
Напомним, о романе модели и спортсмена стало известно в 2016 году. Некоторое время назад испанские СМИ сообщили, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу в августе 2018 года, когда у футболиста будет свободное время после Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Фото: hola.com, instagram