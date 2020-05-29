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Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась ягодицами как у Ким Кардашьян

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Фото: Instagram Джорджины Родригес

26-летняя модель Джорджина Родригес продемонстрировала результат тренировок.

Невеста и мать одного из детей Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, вот уже несколько лет усиленно работает над своей фигурой. В своем блоге она делится видеороликами с записью своих занятий спортом, демонстрирует результаты тренировок.

Благодаря режиму модели удалось достичь внушительных результатов: ее ягодицы стали похожи на ягодицы Ким Кардашьян.

На днях модель похвасталась еще одним достижением: ее фото украсило обложку португальской версии журнала Women's Health.

Фото и видео: Instagram

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