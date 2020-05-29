Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась ягодицами как у Ким Кардашьян
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Фото: Instagram Джорджины Родригес
26-летняя модель Джорджина Родригес продемонстрировала результат тренировок.
Невеста и мать одного из детей Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, вот уже несколько лет усиленно работает над своей фигурой. В своем блоге она делится видеороликами с записью своих занятий спортом, демонстрирует результаты тренировок.
Благодаря режиму модели удалось достичь внушительных результатов: ее ягодицы стали похожи на ягодицы Ким Кардашьян.
На днях модель похвасталась еще одним достижением: ее фото украсило обложку португальской версии журнала Women's Health.
Фото и видео: Instagram
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