«Вот это семейка!» Наталья Подольская показала всю семью

«Вот это семейка!» — прокомментировал снимок Леонид Агутин. Не удержались от восхищения дружной семьей и подписчики Натальи. «Какая у вас большая и дружная семья! Будьте все здоровы и счастливы! Любви и тепла вам!», «Какая же у вас замечательная, большая и крепкая семья! Красивые, одухотворённые, порядочные. Всех благ в наступающем Новом году!», «Вашей суперской семье счастья, здоровья, добра!» — поздравлений в комментариях не сосчитать.