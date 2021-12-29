«Вот это семейка!» Наталья Подольская показала всю семью
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Сама Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым и их сыновьями Темой и Ваней, Никита Пресняков — сын Владимира и Кристины Орбакайте, вместе с женой Аленой, родители Владимира Елена и Владимир Пресняковы, мама Натальи — Нина Подольская с внучками Настей и Сашей от второй дочери Ульяны и сама Ульяна, сестра Натальи.
«Вот это семейка!» — прокомментировал снимок Леонид Агутин. Не удержались от восхищения дружной семьей и подписчики Натальи. «Какая у вас большая и дружная семья! Будьте все здоровы и счастливы! Любви и тепла вам!», «Какая же у вас замечательная, большая и крепкая семья! Красивые, одухотворённые, порядочные. Всех благ в наступающем Новом году!», «Вашей суперской семье счастья, здоровья, добра!» — поздравлений в комментариях не сосчитать.
Ранее мы писали, что Наталья Подольская собирается встречать Новый год без мужа. Также Наталья признавалась, что роды ее второго малыша Ванечки прошли не очень гладко, Владимиру пришлось срочно везти ее в больницу. Подробнее об этом можно почитать здесь.
Фото: Instagram, GlobalLookPress