Подольская призналась, что могла потерять ребенка от Преснякова

В один момент у певицы открылось кровотечение и ей было необходимо срочно отправиться в больницу. Хорошо, что в тот момент рядом оказался муж артистки, который моментально среагировал и уже через несколько минут вез возлюбленную в клинику.

«Он среагировал настолько молниеносно, так круто, потому что от момента, когда это случилось и когда Ваня появился на свет, прошел один час», — вспоминает Наталья.

Пресняков был уверен, что ему придется ждать в больнице не менее 10 часов, прежде чем супруга родит сына. Но из-за кровотечения было решено делать экстренное кесарево. К счастью, все обошлось, и малыш родился полностью здоровым.

«С Ваней всегда все было хорошо, просто мой организм немного подвел. Такое случается — низкая плацентация отслоилась. Потом я подумала, что если бы это случилось в какие-то далекие годы, когда еще не делали кесарево, — погибли бы и я, и ребенок», — добавила Наталья.