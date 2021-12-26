Подольская призналась, что могла потерять ребенка от Преснякова
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nataliapodolskaya/Instagram
Певица рассказала Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», на канале НТВ, что ее вторая беременность могла закончиться трагедией.
Все дело в том, что врачи настоятельно рекомендовали Подольской вести максимально спокойный образ жизни и, по возможности, много лежать, но звезда пренебрегала советами медиков, так как была увлечена ремонтом третьего этажа дома. «А я как-то не лежала, мы делали ремонт на третьем этаже. Обои я не клеила, но контролировала процесс», — признается артистка.
В один момент у певицы открылось кровотечение и ей было необходимо срочно отправиться в больницу. Хорошо, что в тот момент рядом оказался муж артистки, который моментально среагировал и уже через несколько минут вез возлюбленную в клинику.
«Он среагировал настолько молниеносно, так круто, потому что от момента, когда это случилось и когда Ваня появился на свет, прошел один час», — вспоминает Наталья.
Пресняков был уверен, что ему придется ждать в больнице не менее 10 часов, прежде чем супруга родит сына. Но из-за кровотечения было решено делать экстренное кесарево. К счастью, все обошлось, и малыш родился полностью здоровым.
«С Ваней всегда все было хорошо, просто мой организм немного подвел. Такое случается — низкая плацентация отслоилась. Потом я подумала, что если бы это случилось в какие-то далекие годы, когда еще не делали кесарево, — погибли бы и я, и ребенок», — добавила Наталья.
Фото: Instagram