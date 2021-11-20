Подольская призналась, что не будет встречать Новый год с Пресняковым

«Володя улетит на Новый год, я не знаю, где проведу», — рассказала певица.

Слухи о проблемах в браке Подольской и Преснякова не утихают много лет. На днях Наталья снова их спровоцировала, появившись в одиночестве на праздновании 25-летия телеканала Муз-ТВ в Кремлевском дворце. «Вчера праздновали 25-летие канала Муз-ТВ в Кремле. Мне кажется я год не была в Кремле. Вчера попала во Дворец и прям сердечко забилось — так я соскучилась! Больше не хочу таких разлук», — отметила певица.

Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году на съемках шоу «Большие гонки». На тот момент артист состоял в браке, но это не помешало ему влюбиться в рыжеволосую молодую певицу. Пара поженилась в 2010 году, спустя 5 лет на свет появился долгожданный сын Артем, а в октябре 2020 Наталья подарила супругу младшего наследника Ивана.