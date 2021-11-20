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Подольская призналась, что не будет встречать Новый год с Пресняковым

39-летняя выпускница «Фабрики звезд» Наталья Подольская почти 17 лет состоит в отношениях с музыкантом Владимиром Пресняковым. Пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе и воспитывает двоих сыновей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Фото: @nataliapodolskaya/Instagram

Но видимо в отношениях звезд не все так гладко. Наталья призналась, что не встретит Новый год в компании супруга, и вообще не знает, где и с кем будет провожать 2021.

Наталья Подольская с семьей в Новый год

«Володя улетит на Новый год, я не знаю, где проведу», — рассказала певица.

Слухи о проблемах в браке Подольской и Преснякова не утихают много лет. На днях Наталья снова их спровоцировала, появившись в одиночестве на праздновании 25-летия телеканала Муз-ТВ в Кремлевском дворце. «Вчера праздновали 25-летие канала Муз-ТВ в Кремле. Мне кажется я год не была в Кремле. Вчера попала во Дворец и прям сердечко забилось — так я соскучилась! Больше не хочу таких разлук», — отметила певица.

Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году на съемках шоу «Большие гонки». На тот момент артист состоял в браке, но это не помешало ему влюбиться в рыжеволосую молодую певицу. Пара поженилась в 2010 году, спустя 5 лет на свет появился долгожданный сын Артем, а в октябре 2020 Наталья подарила супругу младшего наследника Ивана.

Фото и видео: Instagram

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