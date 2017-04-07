Стало известно, что все это время скрывали 30-летняя певица и 38-летний актер

На днях Наталья Чистякова-Ионова опубликовала в сети совместное фото с Евгением Цыгановым, которое вызвало бешенный интерес у поклонников. Все задались вопросом, что же связывает популярную певицу и многодетного актера.

«Ничего не слышу, ничего не вижу и никому ничего не скажу!! Это все, что пока мы можем сказать)) Но совсем скоро вы увидите нашу компанию в деле)) Вот мне интересно, отгадаете, что это мы задумали??», - подписала снимок Глюкоза.

Как оказалось, Наталья решила попробовать себя в качестве актрисы. Певица вместе с Цыгановым принимает участие в съемках мистического сериала «Мертвое озеро», где Глюкозе досталась главная женская роль. Партнерами по съемочной площадке начинающей актрисы стали так же Павел Табаков, Андрей Смоляков, Александр Робак и другие звезды.

По сюжету сериала, сотрудник МВД приезжает из Москвы в маленький северный город, чтобы расследовать загадочное убийство. Постепенно следователь погружается в скрытую от посторонних глаз жизнь города в сибирской тайге. Как известно, съемки пилотной серии снимались за полярным кругом.

Фото: Instagram, Global Look Press