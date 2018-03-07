Волочкова оправдалась за недвижимость на 244 миллиона рублей: «Я ничего не скрываю»

Сегодня российские СМИ обсуждали внезапно открывшуюся информацию о недвижимости Анастасии Волочковой. По словам бывшего водителя и помощника балерины Александра Скиртача, Волочкова владеет квартирой в Москве за 111,8 миллиона рублей, квартирой в Санкт-Петербурге за 56,8 миллиона, загородным домом в Московской области за 21 миллион и 22 квартирами в Астрахани. Общая стоимость недвижимости Анастасии оценивается примерно в 244 миллиона рублей.

«Какие-то типа новости обо мне на Россия-24.. Чего там? Какая очередная сенсация? Какой-то аферист бывший водитель мошенник, сидящий под арестом и стражей в СИЗО уже пол-года (Александр Скиртач находится в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве с деньгами балерины, — Прим. Ред.), что-то обнародовал?.. Так чего обнародовать?! Я ничего не скрываю. Живу честно, открыто, ярко, светло, по-доброму, позитивно! Исправно плачу налоги. Моя недвижимость заинтересовала? Так я и не скрываю ничего. Живем мы в свободной стране, в стабильности, в мире! Будьте счастливы и умейте порадоваться за меня», — написала Анастасия в блоге. Она считает, что свим признанием мужчина старается привлечь внимание к своей персоне.