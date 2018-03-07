Экс-водитель и любовник Волочковой раскрыл детали о ее квартирах и сотнях миллионов

Сейчас бывший водитель Анастасии Волочковой находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Оказывается, у него есть вся информация о финансовом состоянии балерины, которой он охотно поделился с «Комсомольской правдой».

Александр рассказал, что у Анастасии есть одна квартира в Москве за 111,8 миллиона рублей, квартира в Санкт-Петербурге за 56,8 миллиона, загородный дом в Московской области за 21 миллион (в котором постоянно живет звезда и ее дочь Ариадна), а также двадцать две (!) квартиры в Астрахани общей стоимостью 244 миллиона рублей. Эта недвижимость — результат инвестиций Волочковой в бизнес-проект ее экс-возлюбленного Игоря Вдовина.