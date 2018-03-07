Экс-водитель и любовник Волочковой раскрыл детали о ее квартирах и сотнях миллионов
Сейчас бывший водитель Анастасии Волочковой находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Оказывается, у него есть вся информация о финансовом состоянии балерины, которой он охотно поделился с «Комсомольской правдой».
Александр рассказал, что у Анастасии есть одна квартира в Москве за 111,8 миллиона рублей, квартира в Санкт-Петербурге за 56,8 миллиона, загородный дом в Московской области за 21 миллион (в котором постоянно живет звезда и ее дочь Ариадна), а также двадцать две (!) квартиры в Астрахани общей стоимостью 244 миллиона рублей. Эта недвижимость — результат инвестиций Волочковой в бизнес-проект ее экс-возлюбленного Игоря Вдовина.
Напомним, что не так давно Анастасия жаловалась чуть ли не на банкротство и заявляла, что будет жить на 10 тысяч рублей в месяц. При этом балерина не стала опровергать слова своего экс-водителя (по слухам, и бывшего любовника). Она резко отметила в интервью «КП»: «Скиртач старается привлечь внимание к своей персоне, упоминая мое имя, потому что сам по себе он никому не интересен. Он обвинен в краже, и не только мною. Я не знаю, где Скиртач сидит, и знать не хочу. Он это заслужил».
Фото: Instagram