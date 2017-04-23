Сегодня в эфир вышло откровенное интервью Анастасии Волочковой, в котором она со слезами на глазах рассказала о своем тяжелом финансовом положении. Еще будучи гражданским мужем балерины, бизнесмен Игорь Вдовин одолжил у нее 3 миллиона долларов. Если бы он отдал их вовремя, и она жила бы на проценты, они превратились бы в 8 миллионов, подсчитала Настя. Но даже та сумма, которую он изначально брал в долг, по сегодняшнему курсу составляет почти 170 миллионов рублей.

«Как бы вы поступили на моем месте? Если реально отец дочери говорит: все будет хорошо, все будет окей, я отдам тебе деньги», — спрашивает она. Причем это был не первый случай — сначала она дала 600 тысяч долларов, потом миллион — он все отдал. Но в этот раз отдать оперативно он сумму не смог, и после расставания они договорились, что он будет помогать Анастасии и Арише с оплатой бытовых расходов — аренду офиса, хозяюшку, водителей, продукты. И при возможности выплатит долг.

В течении 7 лет мужчина выплачивал деньги небольшими частями, но внезапно прекратил это делать, считая, что долг выплачен, хотя Анастасия уверяет, что получила лишь половину. Из-за неожиданного прекращения финансирования мать оказалась в бедственном положении, ведь никаких документов она тогда не оформляла. «Ты же отнял не у меня. Ты отнял у собственного ребенка», — плачет звезда в эфире «Ты не поверишь» на «НТВ».

«Мне тяжело растить Аришу одной, потому что она очень скромный человек, она заказывает по Интернету какую-то дешевку, и говорит: мам, это не дорого, можно я это закажу, это 400 рублей… эти все моменты... она с детства ходила в магазин, говорила "Мама, папа же должен тебе денег, я знаю что у нас их нет". Вы знаете, я считаю, что и я, и моя дочь имеем право на достойную жизнь», — призналась Волочкова.

Свой дом мечты балерина купила на свои кровные деньги. Ей помогали друзья. Шикарный автомобиль она также получила в подарок.

Содержание дома, офиса и команды обходится Анастасии примерно в миллион рублей ежемесячно. В последние месяцы она с трудом находит деньги на оплату труда персонала и не платит коммунальные платежи. Долг за квартиру составил примерно 137 тысяч рублей. Но сейчас бизнесмен отказывается оплачивать и «коммуналку», и обслуживание ее автомобиля. «Вы знаете, у меня был ужасный момент, который меня очень огорчил — когда его помощник отказал нам в деньгах на техническое обслуживание моей машины. И я спросила Игоря, если я разобьюсь на этом автомобиле, кому будет нужна эта дочь? Тебе с твоими тремя детьми? Или твоей жене новой? Поверьте, что нет», — с надрывом вопрошает несчастная мать.

Сейчас Игорь Вдовин женат на 37-летней певице Варваре Демидовой, сообщается в передаче.

Публикация от Варя Демидова (@varyademidova)Мар 30 2017 в 7:25 PDT

Не обижены и дети от предыдущих браков. «Моя дочь что, она не имеет права учиться в Ломоносовской гимназии, где учатся трое детей Игоря? 150 тысяч стоит обучение одного ребенка в этой гимназии», — вопрошает звезда. Арине он оплачивает только уроки вокала в этом учебном заведении: девочка ходит в обычную школу.

Работоспособность Анастасии позвояет ей добиться того же уровня жизни и без помощи бывшего мужчины, но звезде обидно, что на ее доброе дело некогда любимый человек ответил черной неблагодарностью.

Фото: instagram.com