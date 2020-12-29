«Волнуешь меня уже 13 лет»: Елена Бирюкова нежно поздравила мужа с днем рождения
Фото: www.instagram.com/birukovagram/
Актриса Елена Бирюкова трогательно и нежно поздравила мужа Илью Хорошилова с днем рождения. «Мой любимый! Как приятно говорить это! С днем рождения! Ты волнуешь меня уже 13 лет! Ты наш атлант, который держит небо! Будь здоров! А счастье тебе мы обеспечим!», — подписала Елена совместные с супругом снимки.
«Спасибо, моя любовь», — ответил именинник. «Приятных сюрпризов, пусть все планы и мечты сбываются», «Поздравляем», «Счастья!», — поздравили подписчики Елены.
50-летняя Елена Бирюкова и 44-летний Илья Хорошилов вместе уже 13 лет. У них растет 8-летняя дочь Аглая. Но поженились влюбленные лишь год назад.
Илья Хорошилов был первым мужем Екатерины Климовой, у них есть 18-летняя дочь Елизавета. После развода экс-супруги остались друзьями. Летом 2020 года они вместе побывали на выпускном вечере Лизы и получали грамоты за отличное воспитание ребенка.
Екатерина Климова и Елена Бирюкова не просто коллеги, но и подруги. Когда роман Бирюковой и Хорошилова только начинался, ее отношения с приятельницей охладели. «Был этический момент. Если до этого мы могли с Катей пойти в ресторан, поболтать обо всем, то после уже нет. Как я ей сообщила об отношениях с Ильей? Да на гастролях как-то прямо и сказала: "Я с твоим мужем" (К тому времени Климова и Хорошилов были уже в разводе, — прим. ред.)», — рассказывала Елена.
Но со временем в отношениях Климовой и Бирюковой наступила оттепель. И теперь Екатерина смело говорит, что уже 15 лет дружит с новой женой своего экс-супруга.
Фото и видео: Instagram Елены Бирюковой, Екатерины Климовой
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