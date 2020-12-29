«Волнуешь меня уже 13 лет»: Елена Бирюкова нежно поздравила мужа с днем рождения

«Спасибо, моя любовь», — ответил именинник. «Приятных сюрпризов, пусть все планы и мечты сбываются», «Поздравляем», «Счастья!», — поздравили подписчики Елены.

50-летняя Елена Бирюкова и 44-летний Илья Хорошилов вместе уже 13 лет. У них растет 8-летняя дочь Аглая. Но поженились влюбленные лишь год назад.

Илья Хорошилов был первым мужем Екатерины Климовой, у них есть 18-летняя дочь Елизавета. После развода экс-супруги остались друзьями. Летом 2020 года они вместе побывали на выпускном вечере Лизы и получали грамоты за отличное воспитание ребенка.

Екатерина Климова и Елена Бирюкова не просто коллеги, но и подруги. Когда роман Бирюковой и Хорошилова только начинался, ее отношения с приятельницей охладели. «Был этический момент. Если до этого мы могли с Катей пойти в ресторан, поболтать обо всем, то после уже нет. Как я ей сообщила об отношениях с Ильей? Да на гастролях как-то прямо и сказала: "Я с твоим мужем" (К тому времени Климова и Хорошилов были уже в разводе, — прим. ред.)», — рассказывала Елена.

Но со временем в отношениях Климовой и Бирюковой наступила оттепель. И теперь Екатерина смело говорит, что уже 15 лет дружит с новой женой своего экс-супруга.