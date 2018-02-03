Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я с твоим мужем»: Бирюкова рассказала, как испортила отношения с подругой Климовой

1 / 10
Елена Бирюкова
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова стала героиней шоу «Судьба человека» и поведала о своем романе с экс-супругом Екатерины Климовой.

Когда-то Екатерина Климова и Елена Бирюкова были подругами. Но однажды последняя увлеклась мужем приятельницы (к счастью, на тот момент уже бывшим) Ильей Хорошиловым и решила честно признаться ей в этом.

«Конечно, мы перестали с Катей быть близкими подругами, потому что есть момент... Этический такой. У них общая дочь, у них свои взаимоотношения. По поводу дочери мы сохранили очень хорошие отношения. Но если раньше с Катькой мы могли встретиться, поболтать, в ресторан пойти, помимо работы, то сейчас — нет. Как я сообщила ей, что живу с ее мужем? Кажется, на гастролях, прямо сказала: «Я с твоим мужем», — рассказала Елена в беседе с ведущим шоу «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.

#отдыхаемхорошо #тайланд #сдочкой #счастье #семья

Публикация от Елена (@biruikovaelena)

Сейчас Елена и Илья живут вместе в гражданском браке, у них есть общая дочь Аглая. У актрисы также есть старшая дочь Александра от предыдущих отношений.

Фото: Instagram

Гороскоп