Екатерина Климова призналась, что 15 лет дружит с новой женой своего экс-мужа: «Мы давно родственные души»

Актрис Елену Бирюкову и Екатерину Климову связывает «общий» муж и многолетняя дружба. Первым супругом Екатерины был ювелир Илья Хорошилов, от которого она родила дочь Лизу. А сейчас Хорошилов женат на коллеге и подруге Климовой — Елене Бирюковой. Илья и Елена вместе уже 11 лет (но поженились в 2019-м) и воспитывают дочь Аглаю.

Во время прямого эфира в Instagram актрисы рассказали о своих многолетних отношениях. Екатерина Климова призналась, что уже давно они с Еленой родственные души. также подруги вспомнили, как «зажигали» в молодости.

«Мы всегда были зажигалками, — рассказала Екатерина Климова. — Могли всю ночь болтать в купе поезда. Или после спектакля веселиться в караоке». «Не уверена, что сейчас на все это хватило бы сил», — с улыбкой отметила Елена Бирюкова.

Также во время прямого эфира мать четверых детей Екатерина Климова рассказала, что ей все время не хватает денег: «Я трачу больше, чем зарабатываю», — посетовала она.

Коснулись во время беседы и темы лжи. «Если человек мне врет, он навсегда исчезает из моей жизни. Не представляю, как можно оболгать кого-то и жить спокойно», — отметила она. Актриса также призналась, что всегда остро реагирует на негативные замечания в свой адрес, а тем более 3 на сплетни.