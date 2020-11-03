Волкова в кожаной косухе, Ревенко с обнаженным плечом и другие на премьере «Побочного эффекта»
Фото: Пресс-служба
Первыми картину оценили Алена Апина, появившаяся на премьере с 19-летней дочерью Ксенией, Варвара Шмыкова, супруг которой Евгений Козлов стал оператором фильма, Ирина Безрукова, Маруся Климова, Ангелина Стречина и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Одной из самых эффектных девушек вечера стала Екатерина Волкова, позировавшая фотографам в стильном готичном образе: длинном черном платье, объемной кожаной косухе и массивных ботинках.
Фото: Пресс-служба
Исполнившая в картине главную роль Александра Ревенко успела сменить два наряда. Сначала актриса появилась перед публикой в черном брючном костюме, который дополнила элегантным белым топом с крупным бантом на груди и туфлями с бантиками на ремешках, а затем переоделась в подчеркивающее фигуру асимметричное платье с обнаженным плечом.
«Побочный эффект» — это мистический триллер о том, почему забыть о прошлой боли еще страшнее, чем помнить о ней. Фильм стал режиссерским дебютом Алексея Казакова, сценариста «Горько!» и «Горько! 2», а также выходящего скоро в прокат «Чернобыля». Главные роли в картине сыграли Александра Ревенко, Марина Васильева и Семен Серзин. Впервые фильм был показан в рамках пятого юбилейного Strelka Film Festival by Okko.
В прокат картина выходит 5 ноября 2020 года. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!