Волкова в кожаной косухе, Ревенко с обнаженным плечом и другие на премьере «Побочного эффекта»

«Побочный эффект» — это мистический триллер о том, почему забыть о прошлой боли еще страшнее, чем помнить о ней. Фильм стал режиссерским дебютом Алексея Казакова, сценариста «Горько!» и «Горько! 2», а также выходящего скоро в прокат «Чернобыля». Главные роли в картине сыграли Александра Ревенко, Марина Васильева и Семен Серзин. Впервые фильм был показан в рамках пятого юбилейного Strelka Film Festival by Okko.

В прокат картина выходит 5 ноября 2020 года. Купить билеты можно здесь.