Ревенко в сверкающей юбке Chanel и другие звезды на премьере «Побочного эффекта»

V Strelka Film Festival by Okko проходит в Институте «Стрелка» с 30 августа по 6 сентября. В серии из десяти российских и московских премьер представлены фильмы-победители и участники фестивалей «Сандэнс» и Берлинале. Strelka Film Festival проходит при поддержке мультимедийного сервиса Okko.

Стас Тыркин, программный директор Strelka Film Festival by Okko: «В сезон отложенных релизов и почти полностью отмененного кинопроката мы с радостью предлагаем вниманию наших зрителей лучшее арт-кино, которое нам удалось собрать на немногих состоявшихся в этом году фестивалях. Особый упор мы делаем на американский независимый и европейский кинематограф: в нашей программе в этом году главные лауреаты Берлинале и "Сандэнса", фильмы основных кинематографических стран Европы — Франции, Италии, Германии. Одним из главных событий станет российская премьера картины, выигравшей Берлинский фестиваль, с названием, в которое очень хотелось бы верить, — "Зла не существует"».

До окончания V Strelka Film Festival by Okko осталось три дня. О том, какие фильмы представят уже в эти выходные, читайте здесь.