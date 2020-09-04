Ревенко в сверкающей юбке Chanel и другие звезды на премьере «Побочного эффекта»
Фото: Институт «Стрелка» / Марк Серый
Российскую премьеру представила съемочная группа фильма: Алексей Казаков, Александра Ревенко, Марина Васильева, Семен Серзин, Александра Фатина и продюсер фильма Сергей Корнихин. Посмотреть фильм во дворе «Стрелки» пришли Александр Кузнецов, Варвара Шмыкова, Игорь Титов, Гладстон Махиб, Татьяна Долматовская, Филипп Авдеев и другие.
Фото: Институт «Стрелка» / Марк Серый
«Побочный эффект» — это мистический триллер о том, почему забыть о прошлой боли еще страшнее, чем помнить о ней. Фильм стал режиссерским дебютом Алексея Казакова, сценариста «Горько!» и «Горько! 2», а также выходящего скоро в прокат «Чернобыля».
V Strelka Film Festival by Okko проходит в Институте «Стрелка» с 30 августа по 6 сентября. В серии из десяти российских и московских премьер представлены фильмы-победители и участники фестивалей «Сандэнс» и Берлинале. Strelka Film Festival проходит при поддержке мультимедийного сервиса Okko.
Стас Тыркин, программный директор Strelka Film Festival by Okko: «В сезон отложенных релизов и почти полностью отмененного кинопроката мы с радостью предлагаем вниманию наших зрителей лучшее арт-кино, которое нам удалось собрать на немногих состоявшихся в этом году фестивалях. Особый упор мы делаем на американский независимый и европейский кинематограф: в нашей программе в этом году главные лауреаты Берлинале и "Сандэнса", фильмы основных кинематографических стран Европы — Франции, Италии, Германии. Одним из главных событий станет российская премьера картины, выигравшей Берлинский фестиваль, с названием, в которое очень хотелось бы верить, — "Зла не существует"».
До окончания V Strelka Film Festival by Okko осталось три дня. О том, какие фильмы представят уже в эти выходные, читайте здесь.
Фото: Институт «Стрелка» / Марк Серый
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