Война началась? Наследники Градского спешно нанимают адвокатов для борьбы за наследство

Смерть известного человека всегда неизменно влечет за собой пересуды, сплетни и войну за наследство. История Александра Градского не стала исключением. Уже больше недели обсуждают, кому же достанется его многомиллионное наследство.

Друзья покойного композитора подозревают, что его вдова Марина Коташенко уже начала вывозить вещи из квартиры, где жила с известным мужем, сообщает «МК». Отметим, что последняя жена Градского не общается с прессой.