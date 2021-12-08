Война началась? Наследники Градского спешно нанимают адвокатов для борьбы за наследство
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Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Смерть известного человека всегда неизменно влечет за собой пересуды, сплетни и войну за наследство. История Александра Градского не стала исключением. Уже больше недели обсуждают, кому же достанется его многомиллионное наследство.
Друзья покойного композитора подозревают, что его вдова Марина Коташенко уже начала вывозить вещи из квартиры, где жила с известным мужем, сообщает «МК». Отметим, что последняя жена Градского не общается с прессой.
Также издание со ссылкой на свои источники рассказывает, что третья жена композитора и певца мать его старших детей Ольга Градская наняла адвокатов для урегулирования вопросов наследства.
Кроме элитной недвижимости в столице, Градский оставил после себя творческое наследие, документы, архивы и театр «Градский Холл», который создавал и строил около 20 лет. С театром, к слову, вышла странная история. Во время похорон старший сын композитора Даниил выразил опасение, что детище его отца у семьи могут отобрать.
И не успели тело покойного еще предать земле, как в театре «Градский Холл» уже поспешно провели собрание творческого коллектива, где представили нового исполняющего обязанности — художественного руководителя, композитора Алексея Рыбникова (автор музыки ко многим фильмам и рок-операм, в том числе «Юнона и авось»).
Артисты, оставшиеся без отца-основателя, переживают, что могут лишиться своих неплохих для пандемийного времени зарплат, не зависящих от низких сборов и смены формата музыкального театра.
Кто же из наследников может претендовать на материальные блага, оставленные мэтром? Это, конечно, все четверо его детей Даниил, Мария, Александр и Иван и последняя, четвертая супруга Марина Коташенко. Она прожила с Градским в фактическом браке 17 лет, а незадолго до смерти композитора вышла за него замуж.
В окружении Александра Градского отмечают, что обстановка между членами семьи напряженная: Ольга Градская и Марина Коташенко нанимают адвокатов, чтобы защищать интересы своих детей.
Фото и видео: Passion.ru, Anatoly Lоmokhov, Evguenii Matveev, Gennadii Sergeev, Pravda Komsomolskaya, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press, Starface