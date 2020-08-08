«Максимум — 35!» Внучка Ротару выложила фото помолодевшей певицы

Пост Софии-младшей спровоцировал не только вал поздравлений, но и волну восхищения внешностью виновницы торжества. В комментариях подписчики отметили, что хоть и известен возраст, облик именинницы едва ли на него намекает. «Максимум — 35!» — резюмировала одна из поклонниц.

Свежая внешность визитная карточка Софии Ротару. Не случайно она не боится выкладывать фото без макияжа. Также общее впечатление помогают создать правильно подобранные молодежные вещи. С этим певице помогает внучка Соня.