«Максимум — 35!» Внучка Ротару выложила фото помолодевшей певицы
Фото: Global Look Press
Известная российская певица София Ротару на днях отпраздновала 73-летие. Исполнительницу в соцсетях и прессе поздравляли коллеги и знакомые, но главное торжество прошло дома. В гости были приглашены только близкие родственники, в том числе — единственный сын певицы 49-летний предприниматель Руслан Евдокименко и его жена, а также их дети, внуки Софии Михайловны: 26-летний Анатолий и 19-летняя София. Именно девушка выложила в Интернет фото с праздника, позволявшие представить торжество в честь именинницы.
Пост Софии-младшей спровоцировал не только вал поздравлений, но и волну восхищения внешностью виновницы торжества. В комментариях подписчики отметили, что хоть и известен возраст, облик именинницы едва ли на него намекает. «Максимум — 35!» — резюмировала одна из поклонниц.
Свежая внешность визитная карточка Софии Ротару. Не случайно она не боится выкладывать фото без макияжа. Также общее впечатление помогают создать правильно подобранные молодежные вещи. С этим певице помогает внучка Соня.
Фото: Instagram/@iamsofiaeve; Anatoly Lomohov, Anna Salynskaya, Grigirii Goryachev, Alexander Keltik, Nadezhda Lebedeva/Global Look Press
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