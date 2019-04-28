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«Самая модная»: поклонники оценили молодежный стиль 71-летней Софии Ротару в джинсах

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Слайд, который
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София Ротару с сыном и внуком

Фото: Instagram
Фотографию в социальной сети опубликовал сын певицы Руслан Евдокименко.

Народная артистка СССР София Ротару отдыхает с семьей в Великобритании. Сын певицы Руслан Евдокименко опубликовал в Instagram фото знаменитой матери, которая позирует в необычном для себя образе – современном и даже молодежном. Опираясь на один из символов Британии – красную телефонную будку, София Михайловна позирует в джинсах, кроссовках, тельняшке и стильном жакете.

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@sofiarotaru.official 🙏🏼❤️

Публикация от Rus (@rusevdokimenko)

София Ротару раньше рассказывала, что подбирать образы ей помогают невестка Светлана и внучка Соня. Поклонники певицы не раз отмечали, что она выглядит намного моложе своих лет, сохранив природную красоту.

Не остались в стороне почитатели ее таланта и в этот раз. «Руслан у вас самая шикарная и лучшая мама в мире берегите ее София Михайловна потрясная красотка»,

«красота неописуемоя»,

«Как ни крути - София Михайловна самая стильная и модная женщина»,

«вы прекрасны,мы вас любим,солнышко,королева,восхищен,модная женщина,клевая,влюблен», - последовали комплименты (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Напомним, что в апреле София Ротару поделилась с подписчиками фотографиями, на которых она запечатлена в полупрозрачном наряде с народными мотивами.

А какой образ Софии Михайловны вам нравится больше?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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