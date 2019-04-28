«Самая модная»: поклонники оценили молодежный стиль 71-летней Софии Ротару в джинсах

София Ротару раньше рассказывала, что подбирать образы ей помогают невестка Светлана и внучка Соня. Поклонники певицы не раз отмечали, что она выглядит намного моложе своих лет, сохранив природную красоту.

Не остались в стороне почитатели ее таланта и в этот раз. «Руслан у вас самая шикарная и лучшая мама в мире берегите ее София Михайловна потрясная красотка»,

«красота неописуемоя»,

«Как ни крути - София Михайловна самая стильная и модная женщина»,

«вы прекрасны,мы вас любим,солнышко,королева,восхищен,модная женщина,клевая,влюблен», - последовали комплименты (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).