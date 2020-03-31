«Вместо того, чтобы разъедаться перед телеком»: Решетова показала упражнения для красивой попы

«Ратмир в этом время спал рядом в коляске 😅 Вот несколько упражнений для красивой попы(была у меня такая когда -то😭😆) , которые можно выполнять дома с помощью фитнес -резинок)) Сохраняй и делай также)) На карантине есть два варианта - сидеть перед телеком и разъедаться или выделять часик для работы над телом чтобы к лету выглядеть прилично», — написала она. Напомним, что в октябре прошлого года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати сына Ратмира и теперь приходит в форму.

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