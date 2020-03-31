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«Вместо того, чтобы разъедаться перед телеком»: Решетова показала упражнения для красивой попы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

24-летняя возлюбленная популярного рэпера Тимати Анастасия Решетова решила подать пример всем, кто слишком пассивно проводит время дома в самоизоляции и не следит за фигурой.

На своей странице в Instagram Анастасия опубликовала видео, в котором показала упражнения для красивой попы, и отметила, что их легко можно выполнять дома вместо того, чтобы поглощать еду перед телевизором.

«Ратмир в этом время спал рядом в коляске 😅 Вот несколько упражнений для красивой попы(была у меня такая когда -то😭😆) , которые можно выполнять дома с помощью фитнес -резинок)) Сохраняй и делай также)) На карантине есть два варианта - сидеть перед телеком и разъедаться или выделять часик для работы над телом чтобы к лету выглядеть прилично», — написала она. Напомним, что в октябре прошлого года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати сына Ратмира и теперь приходит в форму.

Посмотреть, что делают другие знаменитости во время самоизоляции, можно здесь.

Фото: Instagram

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