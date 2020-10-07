Владимир Путин дал редкое интервью о внуках: «Маленькие, сладкие детишки»
«Вы же не живете моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает. <...> Когда дочь начала учить одного из моих внуков, он говорит: "Почему я должен делать так, как ты?". Она говорит: "Потому что я старше". А он говорит: "Нет, дедушка Вова старший". Так что пока я для них авторитет. <...> Есть у меня внуки, я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Этой информации достаточно. Маленькие, сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство в жизни каждого человека. У меня это есть, я очень рад», — рассказал Владимир Путин в интервью ТАСС.
Напомним, что в 2017 году Владимир Путин признался, что у него родился второй внук: «Мои дети, несмотря на все те слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть... Что касается внуков — кто-то в детский сад уже ходит. Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми. Для этого им нужно обычное общение в детских коллективах». Недавно на вопрос журналиста, звонят ли ему внуки в Кремль, Владимир Владимирович ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются». А за рабочим столом главы государства представители прессы обнаружили детские рисунки и поделки.
Фото: globallookpress / Kremlin Pool
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