Владимир Путин дал редкое интервью о внуках: «Маленькие, сладкие детишки»

«Вы же не живете моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает. <...> Когда дочь начала учить одного из моих внуков, он говорит: "Почему я должен делать так, как ты?". Она говорит: "Потому что я старше". А он говорит: "Нет, дедушка Вова старший". Так что пока я для них авторитет. <...> Есть у меня внуки, я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Этой информации достаточно. Маленькие, сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство в жизни каждого человека. У меня это есть, я очень рад», — рассказал Владимир Путин в интервью ТАСС.