Внуки Владимира Путина дозваниваются ему в Кремль, а за рабочим столом он хранит детские рисунки

В воскресенье, 21 июня, канал «Россия 1» покажет фильм о Владимире Путине. В анонс передачи телевизионщики включили трогательный диалог с президентом, а в тизеры — трогательные детали его «рабочего быта».

На вопрос журналиста, звонят ли ему внуки в Кремль, Владимир Владимирович ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются».

А за рабочим столом главы государства представители прессы обнаружили детские рисунки и поделки.