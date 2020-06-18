Внуки Владимира Путина дозваниваются ему в Кремль, а за рабочим столом он хранит детские рисунки
В воскресенье, 21 июня, канал «Россия 1» покажет фильм о Владимире Путине. В анонс передачи телевизионщики включили трогательный диалог с президентом, а в тизеры — трогательные детали его «рабочего быта».
На вопрос журналиста, звонят ли ему внуки в Кремль, Владимир Владимирович ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются».
А за рабочим столом главы государства представители прессы обнаружили детские рисунки и поделки.
Фото: Кадр из видео
По всей видимости, это — подарки президенту, которые он трогательно хранит у себя.
Этот рабочий стол находится в «тайной комнате», где не проводятся публичные встречи. В помещении Владимир Путин отдыхает, обедает. Одну из стен украшает портрет Петра I.
Фото и видео: Instagram, KremlinPool/Globallookpress
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