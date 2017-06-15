Так, женщина из Кабардино-Балкарии задала президенту вопрос, касающийся его семьи. Путин сообщил, что его дети живут в России, а совсем недавно на свет появился второй внук.

«Мои дети, несмотря на все те слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть... Что касается внуков - кто-то в детский сад уже ходит. Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми. Для этого им нужно обычное общение в детских коллективах», - рассказал президент.

Владимир Путин также отметил, что не хотел бы вдаваться в подробности, ведь если назовет их имена, то они сразу же будут «идентифицированы». «Стоит мне только сказать возраст, имя, как они будут идентифицированы. Все у меня нормально, я прошу понять меня правильно.», - сообщил президент, добавив: «Второй внук родился совсем недавно».

Отметим, что 15-ая по счету «прямая линия» длилась 3 часа 56 минут. Путин принес извинения тем, на чьи вопросы ответить не смог и заявил, что мнение граждан для него очень важно.

Фото: globallookpress.com