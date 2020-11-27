Наталья Подольская вышла в свет в шикарном платье в сеточку
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская вызывает зависть многих молодых мамочек – после родов прошло чуть больше месяца, а певица может похвастаться великолепной фигурой и выйти в свет в шикарном образе.
Наталья опубликовала в своем блоге фотографию, на которой появилась вместе с мужем. Певица примерила соблазнительное платье по фигуре из сетчатой ткани.
«Это мы снимаем с Владимиром Пресняковым новогодний огонёк», – пишет Наталья.
Поклонники остались в восторге и сделали массу комплиментов красивой молодой маме:
«Гармоничные и красивые», «Быстро вы пришли в форму, молодец», «Ребята , вам такие классные!!! Мы любим Вас!!!», «Красивые. И молодая мамочка гульнула», «Выглядите великолепно», «Очень элегантная пара», «Вы шикарны», «Самые лучшие», «Ваш новый дуэт просто огонь! Очень давно ждала от вас именно такой песни!!! Браво», «Какие вы все таки классные!!!! Добра вам», «Очень рада за вашу семью, пример для многих», «Какие вы красивые и стильные, прекрасная пара», «Спасибо, обязательно! Вас всегда приятно слушать и видеть», «Наташенька-лапочка!!!».
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!