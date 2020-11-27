Наталья Подольская вышла в свет в шикарном платье в сеточку

Наталья Подольская вызывает зависть многих молодых мамочек – после родов прошло чуть больше месяца, а певица может похвастаться великолепной фигурой и выйти в свет в шикарном образе.

Наталья опубликовала в своем блоге фотографию, на которой появилась вместе с мужем. Певица примерила соблазнительное платье по фигуре из сетчатой ткани.

«Это мы снимаем с Владимиром Пресняковым новогодний огонёк», – пишет Наталья.