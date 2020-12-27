Стильные Подольская и Пресняков похвастались «новой квартирой» и нарвались на критику

«Неудачная реклама. Вы в большом доме живете», «Точно, иначе бы не делали ремонт... Все в своем доме сделали! И Наталья всегда мечтала о доме! Ага и в квартиру после дома, не поверю», «Совсем недавно поющая под фанеру братия плакала о своем плачевном состоянии. Концертов нет, последняя горбушка хлеба засохла... А эти два певуна вдруг многомиллионную квартиру прикупили. Так где правда? Кушать нечего или миллионы как у Бендера "жгут ляжку"? Едят, как ели, и покупка квартиры токмо в рекламных целях. А у Подольской уже только одна реклама: пылесосы, чайники, квартиры и пр. Противно уже смотреть и читать. Врачи за свой адский труд получают три копейки без рубля, а эти за бла-бла-бла... Где это видано, чтобы шуты вознеслись на такие высоты? За что человечество им будет благодарно? За рекламу пылесоса, от которого 90% населения смогут приобрести только кнопку для включения?», «Непродуманная реклама. Нелогично вести речь о расширении, живя в огромном доме, и говорить о квартире. Рассчитано на тех, кто не в курсе вашего места проживания», — посыпалась критика.

«А почему они должны отказываться от рекламы, если им это платят деньги? И потом, они как раз не жаловались. Нет концертов, так рекламой зарабатывают. Кто как может, так и живет», — стали другие поклонники на защиту любимых артистов.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями два месяца назад. Теперь они счастливые родители двоих сыновей — Артема и Ивана.