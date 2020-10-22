Винокур похвастался артистизмом 4-летнего внука: «Растет замена деду Вове»

Напомним, что у Владимира Винокура подрастает единственный внук Федор от дочери, балерины Анастасии Винокур. В прошлом году Анастасия официально развелась с супругом и отцом своего ребенка, музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым. Они прожили в браке шесть лет, расстались без судебных разбирательств и не стали называть причины развода. Сейчас малыш Федор живет с мамой и много времени проводит во своим знаменитым дедом.