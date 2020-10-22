Винокур похвастался артистизмом 4-летнего внука: «Растет замена деду Вове»
Фото: Instagram Анастасии Винокур
В милых роликах, появившихся в Instagram Винокура, малыш Федор, которому в декабре исполнится пять лет, дурачится с мамой Анастасией и делает вид, что разговаривает по телефону.
«Первый Федин театральный этюд: "Разговор с воображаемым партнером". Обычно это задание дают на первом курсе театрального института! Растет смена деду Вове!!!», — подписал видео юморист, который, судя по всему, надеется, что внук пойдет по его стопам и тоже станет артистом.
«Замечательный мальчик», «Сладкий парень», «Такой милый ребенок», «Молодец Федя!», «Белобрысик», «Чудо природы», «Достойное поколение!», «Какой чудный ребенок. Большой молодец», «Красавец, лапочка, умничка», «Класс, Федя», «У настоящих мужчин и переговоры серьёзные!!!», — пишут друзья и поклонники Владимира Натановича в многочисленных комментариях.
Напомним, что у Владимира Винокура подрастает единственный внук Федор от дочери, балерины Анастасии Винокур. В прошлом году Анастасия официально развелась с супругом и отцом своего ребенка, музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым. Они прожили в браке шесть лет, расстались без судебных разбирательств и не стали называть причины развода. Сейчас малыш Федор живет с мамой и много времени проводит во своим знаменитым дедом.
Фото: instagram, globallookpress
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