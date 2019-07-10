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«Взвешивания были адом»: Анастасия Винокур откровенно рассказала о нелегкой жизни балерин

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Винокур

Фото: Instagram
Артистка раскрыла секреты, которые помогали оставаться в форме.

Анастасия Винокур родилась в семье артиста эстрады Владимира Винокура и артистки балета Тамары Перваковой-Винокур. Девочка пошла по стопам матери и тоже стала балериной.

Анастасию часто спрашивают, как балеринам удается быть всегда стройными, что помогает им оставаться в форме и как сама Винокур добивалась идеального веса. Артистка подробно обо всем рассказала в Instagram, шокировав подписчиков.

«Меня часто спрашивают, отдать ли ребенка в балет, она так любит танцевать!? На этот вопрос все Сложнее и сложнее ответить! Как и в каждой профессии, есть две стороны медали! В маленьком возрасте не просто определить, в какую сторону в переходном возрасте вырастит ваш ребенок! Хотя иногда можно судить по физическим и внешним данным родителей, наследственность иногда не обманешь! Как и в моем случае, ростом не вышла, особо не в кого, с моими 163, мне всегда нехватает до определенных партий мечты! Плюс склонность к полноте и вечная борьба с лишним весом!», - рассказала Анастасия Винокур (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Она отметила, что спокойно относится к еде и может питаться всем, что дадут. И ест артистка, чтобы жить, а не наоборот.

«Но если ты уже начал, то надо идти на пролом и бороться до конца! В ход шли все методы, что бы сравнять эту заветную разницу в 20, балетные параметры! При 163, мне надо было весить 43 кг. Что с моими мышечными ногами было просто невозможно! Я прекрасно помню тот день, когда я решила изменить себя и поставила цель! Похудеть! Тогда я еще не понимала всей опасности своих действий для моего здоровья, которые потом дадут о себе знать! Об этом мало кто говорит, обычно все молчат, а кто то и не догадывается, что такая проблема в училищах существует и по сей день!», - продолжает артистка.

Анастасия Винокур призналась, что спортивной диеты Кафельникова ей было недостаточно. Первые 4 кг ушли легко, а после пошли в ход ежедневные выпаривания лишней жидкости в сауне и спортзале, обертывания в целлофан, резиновые штаны и пояса для занятий, голодания, мочегонные и слабительные!

«Взвешивания по 5-6 раз в день! Я знала до грамма, что я съела и выпила и сколько буду весить с утра! - раскрывает секреты Анастасия. - Ушли еще 4 заветных кг. (Всего -8 кг) Но до разницы я не дотягивала еще на 3 кг! На тот момент я не могла говорить и двигаться, просто не было сил, но только первое время, потом энергия появились от какой-то легкости и гордости, что я смогла! Я это сделала! Теперь меня, вечно блатную, начали считать Человеком, тк у меня не торчали щеки из за ушей, теперь меня можно было уважать, если Винокур смогла, то и вы сможете! Таков был девиз педагогов и не только...».

Анастасия, по ее признаниям, только несколько лет спустя поняла, что важнее здоровье, а не сыгранные партии мечты. «Взвешивания были адом. Теперь вспоминаю как страшный сон!», - призналась Винокур.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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