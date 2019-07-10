«Взвешивания были адом»: Анастасия Винокур откровенно рассказала о нелегкой жизни балерин

«Меня часто спрашивают, отдать ли ребенка в балет, она так любит танцевать!? На этот вопрос все Сложнее и сложнее ответить! Как и в каждой профессии, есть две стороны медали! В маленьком возрасте не просто определить, в какую сторону в переходном возрасте вырастит ваш ребенок! Хотя иногда можно судить по физическим и внешним данным родителей, наследственность иногда не обманешь! Как и в моем случае, ростом не вышла, особо не в кого, с моими 163, мне всегда нехватает до определенных партий мечты! Плюс склонность к полноте и вечная борьба с лишним весом!», - рассказала Анастасия Винокур (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Она отметила, что спокойно относится к еде и может питаться всем, что дадут. И ест артистка, чтобы жить, а не наоборот.

«Но если ты уже начал, то надо идти на пролом и бороться до конца! В ход шли все методы, что бы сравнять эту заветную разницу в 20, балетные параметры! При 163, мне надо было весить 43 кг. Что с моими мышечными ногами было просто невозможно! Я прекрасно помню тот день, когда я решила изменить себя и поставила цель! Похудеть! Тогда я еще не понимала всей опасности своих действий для моего здоровья, которые потом дадут о себе знать! Об этом мало кто говорит, обычно все молчат, а кто то и не догадывается, что такая проблема в училищах существует и по сей день!», - продолжает артистка.