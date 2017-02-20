Поклонники телеведущей решили, что после изменений в личной жизни Виктория потеряла «класс» и стала выглядеть и вести себя несколько вызывающе

Виктория Боня, недавно расставшаяся с гражданским супругом, бизнесменом Алексом Смерфитом, опубликовала в Instagram видео, на котором веселится с подругой под песню группы Mozgi «Алло, мам, я буду в хлам». Сама Виктория решила, что это выглядит забавно, а вот у ее подписчиков оказалось другое мнение.

«Все ее, не совсем приятные перемены, это только показное, и видно не вооруженным глазом,что человеку плохо и тяжело», «Если честно, то вспомнилось выражение моей любимой подруги: "Девушка может уехать из деревни, а деревня из девушки никогда…"», «Пустая и никакая , что развелись жалко», «Понесло куда-то к дьяволу», «На самом деле, есть, что то отталкивающее в этом видео, не чувствуется никакого позитива», — прокомментировали фолловеры.

Когда ждёшь багаж 45 минут и не знаешь, чем себя занять #смех Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Фев 20 2017 в 10:10 PST

Виктория отреагировала на критику: «Сколько же грязных мыслей у людей... Жаль, что у многих сегодня отсутствует чувство юмора и они видят мир через замочную скважину, да ещё и в серых тонах. Люди разучились дурачиться и смеяться без повода».

Правда, следующее видео в Instagram ведущей снова понравилось далеко не всем. Недавно ставшая блондинкой Вика продемонстрировала наращенные белые волосы — «как у русалки». Многие решили, что в образе шатенки Боня выглядела гораздо лучше.

Фото: Instagram