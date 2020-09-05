40-летняя Виктория Боня засветила пышное декольте на архивном фото

Сама Боня часто делится в себя в микроблоге удачными образами, которые стремятся повторить многие ее поклонницы. Вот и сейчас звезда поделилась с подписчиками архивным фото, на котором она позирует белоснежном двубортном наряде с V-образным вырезом, которое подчеркнуло пышный бюст Виктории и выгодно оттенило золотистый оттенок кожи.

«Невероятная», «Настоящая красавица», «Какие формы», «Хороша я любом ракурсе», «Умопомрачительная», «Просто космос, а не девушка», «Красавица», «Красива, как всегда», - поделились своим мнением подписчики.

Напомним, что недавно Виктория спровоцировала слухи о новой беременности. Звезда выбрала для съемок лаконичный комбинезон, который подчеркнул ее выпирающий животик. Знаменитость не подтвердила, но и не опровергла предположение фанатов, предпочитая не раскрывать подробности своей личной жизни.