Виктория Боня поделилась рецептом детокс-напитка для здоровой и красивой кожи
Популярная телеведущая Виктория Боня тщательно заботится о своей внешности. Она регулярно посещает косметолога, ухаживает за лицом. Сегодня звезда рассказала, как приготовить детокс-напиток, который поможет стать обладательницей идеальной кожи.
«Хотите красивую, здоровую кожу? Вот вам отличный рецепт детокс сока для начала дня», — написала она.
Любое масло, вовсе не обязательно то, что на видео — необходимый ингредиент. «Совсем недавно поняла, чего не хватало моему организму для усвоения зеленого сока по утрам. Оказывается, нужно добавлять немного масла. Таким образом сок усваивается лучше и нет ощущения дискомфорта в желудке! Я добавляю кокосовое», — делится Виктория лайфхаком.
Выглядит напиток не слишком аппетитно, но, если верить Боне, которая рекомендует принимать его натощак каждое утро, он реально работает! Готовы ли вы к таким жертвам ради красоты? Или для вас это не жертвы вовсе? Делитесь своими мнениями!
Фото: instagram.com