37-летняя телеведущая Виктория Боня раскрыла один из секретов красоты

Популярная телеведущая Виктория Боня тщательно заботится о своей внешности. Она регулярно посещает косметолога, ухаживает за лицом. Сегодня звезда рассказала, как приготовить детокс-напиток, который поможет стать обладательницей идеальной кожи.

«Хотите красивую, здоровую кожу? Вот вам отличный рецепт детокс сока для начала дня», — написала она.