Виктория Боня — об идеальном избраннике: «Это должен быть тот, кто сможет меня унести»

«Это должен быть мужчина, который понимает, чего хочет, не боится брать ответственность и, скажем так, сможет меня унести. После расставания с Александром я встречалась с молодым человеком, он был младше меня, хотел сделать мне предложение и когда сообщил об этом своему отцу, тот сказал: «Женись, пожалуйста, если только ты сможешь ее унести!». И эта фраза такая точная, потому что очень часто мужчины рядом со мной чувствуют себя неуверенно, им почему-то кажется, что такую женщину, как я, завтра обязательно кто-то уведет. Но я очень преданный и верный человек», — рассказала Виктория Боня.

Также инстадива объяснила, что подтолкнуло ее к расставанию с Александром Смерфитом после семи лет отношений. По словам Виктории, она не чувствовала поддержки с его стороны. Кроме того тееведущая хотела, чтобы в семье появился второй ребенок, а Александр не был готов пойти на это. Сейчас они общаются по-дружески, а их общая дочь живет один месяц с Боней, а другой — со Смерфитом.