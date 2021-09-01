Миллионер Алекс Смерфит забрал свою дочь у Виктории Бони

Боня агрессивно отреагировала на такие комментарии.

«Из-за такого мышления, как у вас, в нашей стране половина детей не знает, кто их отец, и не видит их годами», — резко высказалась она.

С Алексом Смерфитом Виктория прожила семь лет, однако затем пара рассталась. При этом девушка неоднократно жаловалась, что бывший возлюбленный никак не поддерживает ее и их дочь Анджелину — проживание и свои потребности она оплачивает самостоятельно.

Сам Смерфит ранее признался подписчикам, что страдает от тяжелой болезни.

«На первой фотографии, сделанной в апреле 2019 года, я выгляжу, как 50-летний старик, и близок к смерти. На второй фотографии, которую я сделал вчера вечером, я чувствую себя намного лучше, а на сколько лет выгляжу — смотрите сами», — написал он в своем личном блоге.