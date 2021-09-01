Миллионер Алекс Смерфит забрал свою дочь у Виктории Бони
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @victoriabonya
Миллионер Алекс Смерфит, который является отцом Анджелины, единственной дочери Виктории Бони, забрал ребенка к себе в Монако.
В своем личном блоге дива призналась, что скучает по малышке:
«Скучаю всем сердцем по своей Пучерыжечке», — трогательно написала она.
Правда, не все подписчики Виктории поверили в ее искренность, некоторые заявили, что она сама «сплавила» ребенка отцу.
Боня агрессивно отреагировала на такие комментарии.
«Из-за такого мышления, как у вас, в нашей стране половина детей не знает, кто их отец, и не видит их годами», — резко высказалась она.
С Алексом Смерфитом Виктория прожила семь лет, однако затем пара рассталась. При этом девушка неоднократно жаловалась, что бывший возлюбленный никак не поддерживает ее и их дочь Анджелину — проживание и свои потребности она оплачивает самостоятельно.
Сам Смерфит ранее признался подписчикам, что страдает от тяжелой болезни.
«На первой фотографии, сделанной в апреле 2019 года, я выгляжу, как 50-летний старик, и близок к смерти. На второй фотографии, которую я сделал вчера вечером, я чувствую себя намного лучше, а на сколько лет выгляжу — смотрите сами», — написал он в своем личном блоге.
Фото: Instagram Виктории Бони
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