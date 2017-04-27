Несколько дней назад 37-летнюю модель Викторию Боню папарацци застали абсолютно голой, отдыхающей на пляже в Майами. С тех пор ее откровенные фотографии гуляют по всемирной Сети, а пользователи не перестают обсуждать фигуру девушки. Кто-то из них решил, что это продуманный пиар-ход, а кто-то искренне уверен, что Викторию просто застали врасплох.

В итоге звезда Instagram решила сделать официальное заявление и объяснить всем, что в действительности произошло.

«Я пошла купаться в океан. У меня купальник без лямок, и когда я захожу в воду, то просто спускаю его вниз, на талию. Также я купалась и в этот раз. А потом мне пришла идея все снять. Я подумала: сниму под водой купальник, в руках его подержу и поплаваю, никто и не заметит», — рассказала Вика порталу WomanHit.ru.

По словам модели, они вместе с подругой находились довольно далеко от берега, примерно в 30-40 метрах, поэтому Боня предложила ей снять купальник, чтобы по-настоящему «соединиться с природой».

«Я очень люблю так купаться на безлюдных пляжах. Подруга засомневалась: "А вдруг кто увидит?". И я тогда в шутку выпрыгнула из воды и сказала: если кто придет, то я закрою тебя своим телом», — продолжила девушка.

Боня уверяет, что даже не могла подумать о том, что ее может кто-то снимать, так как ее там никто не знает. Как оказалось, на следующий день после инцидента папарацци не успокоились и продолжили охоту на Вику. Модель не скрывает, что этот инцидент ее очень расстроил.

Фото: instagram