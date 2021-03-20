Вика Цыганова —о романе с Кобзоном, пластической операции, клинической смерти и о завещании
Фото: @vika.tsyganovа/ Instagram
Звезда шансона рассказала, что их скандальный роман с Иосифом Пригожиным был просто постановочной фотосессией, игрой ради пиара. А вот с Иосифом Кобзоном у Виктории была романтическая связь, певец нежно ухаживал за артисткой. Он даже приходил к ней в номер, когда они вместе были на гастролях. А когда Цыганова отказала ему, Кобзон на долгие годы обиделся на звезду.
В студии программы «Секрет на миллион» показала свой шикарный дом, в котором 16 комнат. В особняке есть рыцарские комнаты, камины и роскошная мебель.
Кроме того, блондинка призналась в том, что сделала пластику лица. Виктория мечтала омолодиться, и это у нее это отлично получилось. SMAS-лифтинг, по словам певицы, помог ей полюбить себя.
Исполнительница хита «Приходите в мой дом» рассказала о том, кому завещает свои меха, драгоценности, яхта и бизнес. «Я не хочу в гробу потом вертеться и страдать на эту тему», – иронизирует певица. Артистка заявила, что из своего особняка она хотела бы сделать музей, а не отдавать его родственникам.
Вика Цыганова поведала ведущей, что питает нежные чувства к поклоннице-помощнице, которую зовут Аней. Сейчас девушка проживает в семье звезды и даже в некотором смысле заменяет ей дочь.
Знаменитость рассказала, что однажды даже пережила клиническую смерть. «Силы покинули меня», — вспоминает она. После аварии, которая произошла в Болгарии, артистка долго лечилась. По ее словам, болезнь продолжалась 15 лет. Ее начали преследовать приступы эпилепсии. Женщина считает, что после этого несчастного случая, она не смогла забеременеть.
Фото и видео: @vika.tsyganova / Instagram
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