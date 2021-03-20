Вика Цыганова —о романе с Кобзоном, пластической операции, клинической смерти и о завещании

Звезда шансона рассказала, что их скандальный роман с Иосифом Пригожиным был просто постановочной фотосессией, игрой ради пиара. А вот с Иосифом Кобзоном у Виктории была романтическая связь, певец нежно ухаживал за артисткой. Он даже приходил к ней в номер, когда они вместе были на гастролях. А когда Цыганова отказала ему, Кобзон на долгие годы обиделся на звезду.

В студии программы «Секрет на миллион» показала свой шикарный дом, в котором 16 комнат. В особняке есть рыцарские комнаты, камины и роскошная мебель.

Кроме того, блондинка призналась в том, что сделала пластику лица. Виктория мечтала омолодиться, и это у нее это отлично получилось. SMAS-лифтинг, по словам певицы, помог ей полюбить себя.

Исполнительница хита «Приходите в мой дом» рассказала о том, кому завещает свои меха, драгоценности, яхта и бизнес. «Я не хочу в гробу потом вертеться и страдать на эту тему», – иронизирует певица. Артистка заявила, что из своего особняка она хотела бы сделать музей, а не отдавать его родственникам.