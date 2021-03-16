Певица Вика Цыганова объяснила, почему не взяла ребенка из детского дома
Фото: instagram.com/vika.tsyganova
И певческая карьера, и личная жизнь Вики Цыгановой сложились счастливо. Ее муж Вадим Цыганов не только единственный и любимый мужчина, но и творческий соратник. Почти все песни, которые исполняет звезда, написаны им. Бракосочетание Виктории и Вадима состоялось в 1988 году. С тех пор они постоянно вместе. К сожалению, общих детей в семье Цыгановых нет. В 1994 году пара обвенчалась в церкви Георгия Победоносца. Вопросам веры певица придает огромное значение.
Супруги живут в замечательном доме в Подмосковье, похожем на сказочный замок. У них есть несколько домашних питомцев.
Цыганова призналась, что так и не забеременела в браке. «В союзе с Вадимом у меня не было ни одной беременности. К ЭКО тоже не прибегала. Это как будто идешь против природы в моем представлении», — подчеркнула исполнительница.
Кроме того, Вика не стала брать ребенка из детского дома. «А вдруг ребенок был бы не один? А вдруг он болеет?», — подчеркнула она. В эфире программы «Секрет на миллион» на «НТВ», которая выйдет в эту субботу, звезда призналась, что считает себя счастливой женщиной. По ее словам, она более 30 лет замужем за Вадимом Цыгановым, с которым они пережили и грусть, и радость. Цыганов помогает супруге и в работе, и в повседневной жизни.
Фото: Instagram/@vika.tsyganova
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