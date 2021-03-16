Певица Вика Цыганова объяснила, почему не взяла ребенка из детского дома

И певческая карьера, и личная жизнь Вики Цыгановой сложились счастливо. Ее муж Вадим Цыганов не только единственный и любимый мужчина, но и творческий соратник. Почти все песни, которые исполняет звезда, написаны им. Бракосочетание Виктории и Вадима состоялось в 1988 году. С тех пор они постоянно вместе. К сожалению, общих детей в семье Цыгановых нет. В 1994 году пара обвенчалась в церкви Георгия Победоносца. Вопросам веры певица придает огромное значение.

Супруги живут в замечательном доме в Подмосковье, похожем на сказочный замок. У них есть несколько домашних питомцев.