Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков крестили 6-месячную дочь

30 мая супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отвезли маленькую дочь Амелию в один из московских храмов на таинство крещения. Об этом поклонникам рассказала не сама молодая мама, а ее подруга Юлия Началова.

«Сегодня особое событие в жизни моих друзей, — сообщила она в своем микроблоге, опубликовав фото с Ковальчук. — Крестины малышки Амели! От всей души поздравляю! И пусть крошечка растет здоровой и счастливой!».