Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков крестили 6-месячную дочь

30 мая супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отвезли маленькую дочь Амелию в один из московских храмов на таинство крещения. Об этом поклонникам рассказала не сама молодая мама, а ее подруга Юлия Началова.
«Сегодня особое событие в жизни моих друзей, — сообщила она в своем микроблоге, опубликовав фото с Ковальчук. — Крестины малышки Амели! От всей души поздравляю! И пусть крошечка растет здоровой и счастливой!».
Кто стал крестными родителями девочки, пока не известно. Многие звезды после крестин наконец начинают выкладывать фото с ребенком в соцсети, но Юлия и Алексей не спешат с публичностью. В одном из недавних интервью певица подчеркнула, что они с мужем хотят, чтобы девочка росла в спокойной атмосфере без излишнего внимания.
Фото: Instagram