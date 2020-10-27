Вера Новикова о разводе с Сергеем Жигуновым: «Я не хочу с ним жить, буду любить на расстоянии»

«Я не разлюбила, но моя любовь перешла в другое качество... Я не хочу с ним жить, c Сережей, лучше буду любить на расстоянии. Это даже не любовь, а отношение как к родному человеку. Я очень переживаю, когда читаю про его проблемы, мы общаемся, созваниваемся. Мы ничего не делим и не судимся. <...> В начале нашего второго вялотекущего расставания у нас в доме царило такое напряжение, что однажды я проснулась от щелчка, похожего на выстрел. Оказалось, что в кухне лопнул стеклянный стол, и стекло посыпалось на пол. Я не верю в приметы и знаки, но тут все было очевидно... <...> Сойдемся ли мы снова? Никогда не говори никогда. Жизнь интереснее любого кино и книги», — поделилась Новикова в передаче «Судьба человека».

По словам актрисы, пережить очередное расставание с супругом ей помогли дочери Анастасия и Мария: «Они стали моей опорой, окружили меня теплом и заботой. Тогда я поняла, что дети — моя сила и жизненное достижение. Настя не общалась с Сережей, а Маша продолжала».

Напомним, Сергей Жигунов на днях сообщил об официальном разводе с супругой Верой Новиковой, с которой уже расставался и снова сходился. О новом романе знаменитого «гардемарина» стало известно этим летом. Тогда актер во второй раз ушел от жены Веры Новиковой, которой ранее изменил с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Викторию Ворожбит, с которой сейчас живет артист, так и прозвали «копия Заворотнюк».