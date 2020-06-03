Измена мужу и шикарная жизнь «копии Заворотнюк»: стали известны подробности прошлого новой пассии Жигунова

«Комсомольская правда» пообщалась со знакомыми Виктории Ворожбит и те рассказали, чем жила журналист до переезда с Дальнего Востока в Москву.

Во Владивостоке Виктория была замужем за местным медиамагнатом Виктором Сухановым, который любил супругу и ценил ее профессиональные и деловые качества. До встречи с ней — матерым пиарщиком он был рядовым журналистом. «Суханов отмечал хорошую интуицию жены и говорил, что она из тех женщин, кто приносит своему мужчине удачу», — сообщили инсайдеры «КП».

Ворожбит и Суханов переехали в Москву в 2016-м, она получила должность пресс-секретаря «Роснано». А через год Виктория познакомилась с Сергеем Жигуновым.

«Их роман начался не сразу, но Жигунов был настойчивым и все время звонил, — рассказали изданию. — Но Виктория тогда еще жила с мужем поэтому, влюбившись в актера, стала тайно с ним встречаться. Об изменах жены Суханов узнал, когда Ворожбит и Жигунов выходили из гостиницы и их заметили».

Виктор Суханов тяжело переживал предательство жены, и его сильное чувство переродилось в такую же сильную ненависть. Он удалил со своих порталов все написанные Викторией статьи. После начал пить, а затем уехал в Индию восстанавливаться после перемен в личной жизни.