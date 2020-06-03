Измена мужу и шикарная жизнь «копии Заворотнюк»: стали известны подробности прошлого новой пассии Жигунова
Фото: Starface
В Сети не перестают обсуждать подробности личной жизни Сергея Жигунова. Поклонники никак не могут понять, почему он во второй раз бросил жену Веру Новикову, с которой был вместе почти 30 лет. К тому же их семью разбила женщина, как две капли воды похожая на экс-возлюбленную Жигунова Анастасию Заворотнюк. Викторию Ворожбит, с которой сейчас живет актер и режиссер так и прозвали в интернете «копия Заворотнюк».
Пользователей Сети интересовало, как познакомились Ворожбит и Жигунов и чем Виктория жила раньше, до встречи с актером.
Фото: Instagram
«Комсомольская правда» пообщалась со знакомыми Виктории Ворожбит и те рассказали, чем жила журналист до переезда с Дальнего Востока в Москву.
Во Владивостоке Виктория была замужем за местным медиамагнатом Виктором Сухановым, который любил супругу и ценил ее профессиональные и деловые качества. До встречи с ней — матерым пиарщиком он был рядовым журналистом. «Суханов отмечал хорошую интуицию жены и говорил, что она из тех женщин, кто приносит своему мужчине удачу», — сообщили инсайдеры «КП».
Ворожбит и Суханов переехали в Москву в 2016-м, она получила должность пресс-секретаря «Роснано». А через год Виктория познакомилась с Сергеем Жигуновым.
«Их роман начался не сразу, но Жигунов был настойчивым и все время звонил, — рассказали изданию. — Но Виктория тогда еще жила с мужем поэтому, влюбившись в актера, стала тайно с ним встречаться. Об изменах жены Суханов узнал, когда Ворожбит и Жигунов выходили из гостиницы и их заметили».
Виктор Суханов тяжело переживал предательство жены, и его сильное чувство переродилось в такую же сильную ненависть. Он удалил со своих порталов все написанные Викторией статьи. После начал пить, а затем уехал в Индию восстанавливаться после перемен в личной жизни.
Фото: Instagram
С мужем они развелись прошлой зимой, но суды по разделу имущества продолжаются до сих пор. «Вика привыкла к красивой жизни, а бывший муж в штыки воспринял ее идею раздела имущества. Он подал встречный иск: потребовал возместить часть выплаченной им ипотеки и запретил пользоваться дорогой иномаркой. Суд встал на его сторону», — рассказывает собеседник издания.
Кстати, те, кто знают Викторию Ворожбит лично, удивляются, что ее сравнивают с Анастасией Заворотнюк. «Она всегда была от природы красива. Лишь изредка подчеркивала природные данные с помощью пластических хирургов», — отмечают инсайдеры.
Напомним, роман Жигунова и Заворотнюк начался после их знакомства на съемках ситкома «Моя прекрасная няня». Актеры встречались два года. Ради Анастасии Сергей ушел от жены. Но через два года опять вернулся к Вере Новиковой и опять позвал ее в загс.
Фото: Instagram, Starface, Victor Klyushkin/ Global Look press
Видео: «Гардемарины, вперед!», Первый канал, Россия-1
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