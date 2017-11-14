16-летняя дочь Веры Брежневой стала моделью российского дизайнерского дома Edem.

Вчера вечером в зале «Чайковский» московского отеля Four Seasons состоялся показ новой коллекции российского дизайнерского дома Edem. В одной из моделей зрители узнали 16-летнюю дочь Веры Брежневой, Соню Киперман. Девушка в пальто-кейпе пастельных оттенков вышагивала по подиуму как настоящая профессиональная манекенщица.

Ее пришли поддержать бабушка и мама — Тамара Галушка и Вера Брежнева отлично смотрелись вместе в черных нарядах и с удовольствием позировали фотографам.

Рассказывая о своих планах на будущее, Соня говорила, что хотела бы стать актрисой, но на этом ограничиваться не планирует.

«В Лос-Анджелесе планирую поступить в университет, который окончил Леонардо Ди Каприо. Мама поддерживает. Мне нравится работать за кадром, управлять людьми, но свое место в съемочной группе я еще не нашла», — цитировал ее журнал «СтарХит».

Фото: архивы пресс-служб