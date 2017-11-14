Минувшим вечером в Москве состоялся показ новой коллекции российского дизайнерского дома Edem.

Вечером 21 ноября зал «Чайковский» отеля Four Seasons превратился в настоящий райский сад — именно здесь состоялся показ новой весенне-летней коллекции российского бренда EDEM, получившей название «Синтез». Дизайнеры предлагают обратить внимание на мельчайшие элементы отделки и вышивки. «Не все то, чем кажется. Присмотритесь получше, или можете пропустить самые прекрасные вещи в жизни — самые маленькие и незаметные»,— заявляет бренд.

Оценить новую коллекцию свадебных и вечерних нарядов в этот вечер пришли Вера Брежнева, Жасмин, Зара, Элина Джанибекян, Юлианна Караулова, Юлия Прудько и многие другие. Особое внимание привлекла Ляйсан Утяшева. Знаменитость появилась на вечере в огненно-красном платье с высоким разрезом. Нюдовые лодочки, которыми дополнила образ спортсменка, сделали ее длинные ноги по истине бесконечными.

Ляйсан Утяшева

Мария Кожевникова, несмотря на то, что не так давно стала мамой в третий раз, старается не пропускать модные события. В этот вечер актриса выбрала кремовое платье-сорочку свободного кроя, которое дополнила скромным серым пальто с вышивкой на манжетах.

Мария Кожевникова