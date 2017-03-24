15-летняя Соня Киперман, дочь популярной певицы Веры Брежневой, уже вполне самостоятельная девушка. Она участвует в модных съемках, ведет свою страничку в Instagram, на которую на данный момент подписано 127 тысяч пользователей, и имеет вполне четкие цели в жизни.

Главный пример для нее — мама. «Меня вдохновляет ее работа. Внимательно слежу, как она поет на сцене, что делает в процессе съемок. Я же и сама хочу стать актрисой», — говорит Соня.

Публикация от Sonya (@sonya_kooper)Фев 3 2017 в 4:57 PST

Вера, в свою очередь, поддерживает ее во всех начинаниях. Девушка планирует учиться за рубежом, так как судьба обычной модели или актрисы ее не устраивает. «В Лос-Анджелесе планирую поступить в университет, который окончил Леонардо Ди Каприо. Мама поддерживает. Мне нравится работать за кадром, управлять людьми, но свое место в съемочной группе я еще не нашла», — цитирует ее слова WMJ со ссылкой на «СтарХит».

Впрочем, детства, как многие звездные наследники, она не лишена: «Мне иногда кажется, что я больше ленюсь, чем что-то делаю. Поэтому, слава богу, я чувствую свое детство, потихоньку пробую подростковую жизнь».

Соня хорошо учится в школе и подходит к этому так же ответственно, как и к развитию себя в качестве актрисы. «У доски, потому что, когда ты стоишь перед техникой и оператором, у тебя есть пара кадров и можно выбрать лучший вариант, а перед доской есть только один шанс!», — призналась она.

А вот с папой девочка общаться не стремится, не так давно мама рассказала о ситуации, которая сложилась в их семье.

Фото: instagram.com