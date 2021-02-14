Вера Брежнева рассказала о своем комнатном растении и сравнила людей с цветами

Вера Брежнева прославилась благодаря группе «ВИА ГРА». Исполнительница была одной из самых заметных и популярных участниц коллектива. После того, как покинула проект, певица начала сольную карьеру. У Веры две дочери. Первая - Соня - родилась от политика Виталия Войченко. Эти отношения не были зарегистрированы. После расставания с возлюбленным Брежнева вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. У них родилась дочь Сара, но в 2012 году брак распался.

Третьим мужем певицы стал композитор и продюсер Константин Меладзе, с которым Веру связывали не только долгие профессиональные отношения. Бывшая супруга композитора Яна рассказала журналистам, что знала о романе ее мужа с Брежневой на протяжении 10 лет. Когда эти отношения стали очевидны всем окружающим, Яна подала на развод - и Константин покинул семью.

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