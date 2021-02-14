Вера Брежнева рассказала о своем комнатном растении и сравнила людей с цветами
Фото: instagram.com/ververa
По ее словам, орхидея дома удивительным образом стоит весь год просто с зелеными листьями. Она начинает цвести в феврале, но никогда не пахнет. «Хотя ее считают символом совершенства. Но цветет не тогда, когда все. И не пахнет, как другие цветы. Всегда и во всем есть исключения», - уточнила певица. Она сравнила людей цветами и дала совет своим подписчикам.
«Помните об этом, когда вы категоричны и требовательны к кому-то. У каждого есть свои прекрасные стороны. Важно дать возможность их проявить. Дать возможность расцвести», - подчеркнула она.
Пользователям понравилась рекомендация звезды. Они похвалили ее за умозаключения. Некоторые поделились своим опытом выращивания цветов. «У меня тоже белая орхидея и расцветает именно в январе на мой день рождения! Так классно», - написала одна из подписчиц. «Я люблю орхидеи», - добавила другая.
Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева прославилась благодаря группе «ВИА ГРА». Исполнительница была одной из самых заметных и популярных участниц коллектива. После того, как покинула проект, певица начала сольную карьеру. У Веры две дочери. Первая - Соня - родилась от политика Виталия Войченко. Эти отношения не были зарегистрированы. После расставания с возлюбленным Брежнева вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. У них родилась дочь Сара, но в 2012 году брак распался.
Третьим мужем певицы стал композитор и продюсер Константин Меладзе, с которым Веру связывали не только долгие профессиональные отношения. Бывшая супруга композитора Яна рассказала журналистам, что знала о романе ее мужа с Брежневой на протяжении 10 лет. Когда эти отношения стали очевидны всем окружающим, Яна подала на развод - и Константин покинул семью.
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Фото: Instagram/@ververa
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