Вера Брежнева похвасталась рельефным прессом и идеальной фигурой: «Я собой довольна!»
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Фото: Instagram
Вера Брежнева показала подпиcчикам в Instagram видео, в котором похвасталась рельефным прессом и идеальной фигурой.
Экс-«ВИА Гра» во время самоизоляции из-за коронавируса занимается с тренером онлайн. Вера приглашает присоединяться к ней.
«Привет, мои хорошие! Сегодня у нас прошла еще одна онлайн-тренировка с тренером. Я очень собой довольна! Аплодирую всем, кто занимался с нами, и всем, кто позанимается в любое другое время. Ключевое слово — «позаниматься», — написала она в социальной сети. — Если получится, вторую тренировку я тоже сохраню в IGTV, где уже сохранена первая. И вы сможете чередовать две тренировки уже сами. Даже, если вы начнете свой путь под названием «Становлюсь лучшей версией себя» с этих тренировок, это уже будет хорошо!».
«Не забывайте, о чем говорила тренер: «под жирком не видно даже самого проработанного пресса». Поэтому самое главное — наладить свое питание! Помните, самое лучшее время для всего этого — сейчас!», — мотивирует Вера Брежнева своих поклонниц.
Фото и видео: Instagram
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