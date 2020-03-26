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Вера Брежнева похвасталась рельефным прессом и идеальной фигурой: «Я собой довольна!»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

Фото: Instagram

Певица Певица рассказала, что нужно делать, чтобы оставаться всегда в форме и когда оптимальное время для занятий спортом.

Вера Брежнева показала подпиcчикам в Instagram видео, в котором похвасталась рельефным прессом и идеальной фигурой.

Экс-«ВИА Гра» во время самоизоляции из-за коронавируса занимается с тренером онлайн. Вера приглашает присоединяться к ней.

«Привет, мои хорошие! Сегодня у нас прошла еще одна онлайн-тренировка с тренером. Я очень собой довольна! Аплодирую всем, кто занимался с нами, и всем, кто позанимается в любое другое время. Ключевое слово — «позаниматься», — написала она в социальной сети. — Если получится, вторую тренировку я тоже сохраню в IGTV, где уже сохранена первая. И вы сможете чередовать две тренировки уже сами. Даже, если вы начнете свой путь под названием «Становлюсь лучшей версией себя» с этих тренировок, это уже будет хорошо!».

«Не забывайте, о чем говорила тренер: «под жирком не видно даже самого проработанного пресса». Поэтому самое главное — наладить свое питание! Помните, самое лучшее время для всего этого — сейчас!», — мотивирует Вера Брежнева своих поклонниц.

На днях Вера Брежнева показывала, как проводит карантин с мужем Константином Меладзе.

Фото и видео: Instagram

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