Вера Брежнева похвасталась рельефным прессом и идеальной фигурой: «Я собой довольна!»

Экс-«ВИА Гра» во время самоизоляции из-за коронавируса занимается с тренером онлайн. Вера приглашает присоединяться к ней.

«Привет, мои хорошие! Сегодня у нас прошла еще одна онлайн-тренировка с тренером. Я очень собой довольна! Аплодирую всем, кто занимался с нами, и всем, кто позанимается в любое другое время. Ключевое слово — «позаниматься», — написала она в социальной сети. — Если получится, вторую тренировку я тоже сохраню в IGTV, где уже сохранена первая. И вы сможете чередовать две тренировки уже сами. Даже, если вы начнете свой путь под названием «Становлюсь лучшей версией себя» с этих тренировок, это уже будет хорошо!».