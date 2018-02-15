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Вера Брежнева показала редкое фото с Константином Меладзе и похвасталась подарком на День всех влюбленных

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Фото из Instagram Веры Брежневой
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36-летняя Вера Брежнева напомнила всем, что любит и любима.

36-летняя Вера Брежнева и 54-летний Константин Меладзе предпочитают не рассказывать о своей семейной жизни и редко показывают совместные фотографии. В октябре 2015 года они поженились, но тайную свадьбу им скрыть не удалось. Вчера, в День всех влюбленных, певица опубликовала милый видеоролик с воздушными шарами.

«Любите и будьте любимы взаимно. #ТыМойЧеловек #ЛюбовьСпасетМир», — написала она.

По мнению подписчиков, шарики с трогательной надписью «Ты мой человек» могли оказаться лишь реквизитом для съемок. Но, судя по снимкам, которыми поделилась Вера, они были частью сюрприза, который устроил ей муж.

💙 Любите и будьте любимы.

Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa)

Фото: instagram

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