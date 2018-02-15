Вера Брежнева показала редкое фото с Константином Меладзе и похвасталась подарком на День всех влюбленных

36-летняя Вера Брежнева и 54-летний Константин Меладзе предпочитают не рассказывать о своей семейной жизни и редко показывают совместные фотографии. В октябре 2015 года они поженились, но тайную свадьбу им скрыть не удалось. Вчера, в День всех влюбленных, певица опубликовала милый видеоролик с воздушными шарами.

«Любите и будьте любимы взаимно. #ТыМойЧеловек #ЛюбовьСпасетМир», — написала она.